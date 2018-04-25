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В. Василяускас: принятие бюджета – "легкий маленький хаос"

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В. Василяускас: принятие бюджета – «легкий маленький хаос»

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Председатель правления Банка Литвы (Центробанка) Витас Василяускас считает, что принятие государственного бюджета на следующий год идет хаотично.

По его словам, все налоговые изменения должны вступать в силу через шесть месяцев с их принятия, и только в исключительных случаях это может происходить быстрее.   

«За всю мою работу у меня не было такого опыта. (…) Я бы сказал, что это первый такой бюджетный процесс  (…) Такой легкий небольшой хаос, на самом деле. (…) А что касается налоговых вещей, то исполнительной власти лучше видно, но, я считаю, что не хватает системного подхода к вопросам», – сказал В. Василяускас журналистам в пятницу. 

«Я считаю, что это не повышает доверия к госведомствам, это нехорошо, ведь мораль уплаты налогов в Литве действительно не на высшем или не на идеальном уровне», – добавил он.

Глава Центробанка отметил, что спешка в изменении налогов может быть оправдана только в исключительных случаях, и не должна быть нормой.  

Во вторник сейм приступил к рассмотрению усовершенствованного правительством проекта бюджета страны на 2020 год. По сравнению с первой редакцией проекта, расходы повышаются на 55 млн евро. Бюджет 2020 года сейм обещает принять в следующий вторник – 17 декабря.

Много дискуссий, кроме прочего, вызвал налог на оборот крупной торговли, на активы банков, позднее превратившийся в предложение повысить тариф налога на банковскую прибыль. 

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