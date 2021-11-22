В Великобритании намерены объявить политическое крыло ХАМАСа террористической организацией

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что правительство Ее величества намерено объявить политическое крыло ХАМАСа террористической организацией, «положив тем самым конец искусственному разделению».

Соответствующий законопроект будет представлен в парламенте уже на следующей неделе. В случае его принятия членство в ХАМАСе, выражение поддержки его целей, сотрудничество с ним будет считаться преступлением, влекущим за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до десяти лет.

«Мы поняли, что нельзя больше разделять боевое и политическое крылья организации. Серьезность имеющейся в нашем распоряжении информации говорит сама за себя», — заявила Пател, находящаяся сейчас в Вашингтоне.

До сих пор в Великобритании, в отличие от США и ЕС, признавала террористической организацией только боевое крыло ХАМАСа – бригады Изаддина аль-Касама. Такого же подхода придерживаются Австралия и Новая Зеландия. Россия, Турция, Швейцария, Норвегия, Китай не считают ХАМАС террористической организацией.