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В Великобритании вводится двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну

Двухнедельный карантин вводится с сегодняшнего дня для всех въезжающих на территорию Великобритании. О вступлении в силу новых правил в целях борьбы с распространением COVID-19 сообщает МВД Соединенного Королевства, информирует ТАСС.

Люди, прибывающие в страну самолетом, поездом или на пароме, будут обязаны заполнить анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции ближайшие 14 дней. Работники сферы здравоохранения будут проводить выборочные проверки по указанным в анкетах адресам. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Новый режим не будет действовать при поездках внутри единого иммиграционного пространства, включающего Соединенное Королевство, Нормандские острова, остров Мэн, а также Ирландию. При этом граждане Соединенного Королевства, въезжающие на его территорию из иных стран, будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин так же, как иностранцы.

Исключения будут сделаны для сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, водителей грузовиков, доставляющих с континента товары в Великобританию, медицинских работников, иностранных должностных лиц и британских граждан, регулярно путешествующих по работе, пациентов, едущих на лечение в Великобританию по предварительной договоренности, а также авиапассажиров, следующих через Соединенное Королевство транзитом и не проходящих пограничный контроль.

Новые правила встретили активное сопротивление со стороны туркомпаний и авиаперевозчиков, призывающих правительство страны пересмотреть принятое решение. Их представители называют введенные меры слишком строгими и настаивают на том, что из-за них авиационная отрасль и сфера туризма понесут еще большие убытки.

По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 286 тыс., а число летальных исходов — 40,5 тыс.

belta.by

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