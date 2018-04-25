Зафиксированная в Польше вспышка вируса у Литвы опасений не вызывает — Р.Тамашунене

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Зафиксированная в выходные в Польше вспышка коронавируса у Литвы беспокойства не вызывает, говорит министр внутренних дел Рита Тамашунене.

По ее словам, ситуация изучается, однако пока в масштабе всей Польши заболеваемость коронавирусом не превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Сейчас уточняется дата, когда можно будет снять ограничения передвижения между Польшей и Литвой.

«Литва готова отменить контроль на границе, но все будет зависеть от решения Польши», — сказала в понедельник министр.

Она сказала, что несмотря на зафиксированное в Польше в выходные рекордно высокое число новых случаев коронавируса, это считается локальной проблемой.

«Там будут применены очень строгие меры, но на всей территории Польши распространение вируса не так велико, возможно, будет ограничен въезд в определенные регионы», — сказала Р. Тамашунене.

По словам министра, если заболеваемость в Польше превысит 25 случаев на 100 тыс. жителей, эта страна будет на время вычеркнула из списка стран, откуда в Литву можно приехать.

Список таких стран каждую неделю составляет Минздрав.

В Польше в минувшие выходные было зафиксировано рекордно много новых случаев коронавируса — более тысячи, преимущественно они связаны с угольной шахтой на юге страны.