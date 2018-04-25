В Великобритании запретят топить камины углем и дровами

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Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства страны предлагает владельцам каминов и печей переходить на экологическое топливо, сообщает The Independent.

Запрет на продажу сырой древесины и угля будет введен в стране в 2023 году. Такие меры направлены на сокращение объема токсичных частиц пыли PM2.5 в атмосфере. Продажу угля и древесины начнут сокращать уже с февраля 2021 года. Владельцам каминов и печей предложат перейти на сухие дрова и на твердое экотопливо.

– Благодаря переходу на более экологически чистое топливо мы сможем внести свой вклад в улучшение здоровья миллионов людей, – добавил глава экологического ведомства Великобритании Джордж Юстис.

Частицы PM2.5 – это продукты горения и эмиссий, обладающие токсичным эффектом. Их диаметр – всего 3 процента диаметра человеческого волоса. При этом они способны проникать в легкие человека, попадать оттуда в кровь, оседать во внутренних органах.