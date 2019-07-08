В Великокняжеском дворце в Вильнюсе открыта выставка, посвященная Люблинской унии

Фото канцелярии Сейма Польши

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В субботу, по случаю праздника Дня государственности Литвы – коронации Короля Миндаугаса – спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетеис и глава польского сейма Марек Кухчинский открыли в Великокняжеском дворце Вильнюса выставку «Люблин – город унии Литвы и Польши».

На мероприятии литовский спикер акцентировал важность сотрудничества народов обеих стран.

«При сложных обстоятельствах 450 лет назад Великое Княжество Литовское (ВКЛ) и Королевство Польское заключили унию, это было беспрецедентное государственное образование, ставшее неотделимым, а в некоторых аспектах и решающим в истории Литвы, и в общей истории Центральной и Восточной Европы (…) Действуя вместе, мы можем добиться большего, чем по одиночке, быть успешными, безопасными. Ставя общие цели, мы быстрее и эффективнее их добьемся», – сказал В. Пранцкетис.

Он подчеркнул, что «Литва и Польша являются самостоятельными государствами, которые связаны уникальным и очень ценным опытом общности».

Польский спикер М. Кухчинский сказал, что успех Люблинской унии заключался в основных принципах, на которых она основана – на равноправии и добровольности. По его словам, существующие в эти дни объединения – Евросоюз и НАТО – это своеобразное наследие Люблинской унии.

«Спустя почти 400 лет после заключения Люблинской унии, народы Европы начали создавать новую ценность, которая позднее расширилась и стала своеобразным наследником Люблинской унии, то есть именно Евросоюз, в который мы входим», – заявил польский гость.

На выставке представлена картина знаменитого польского художника Яна Матейко «Люблинская уния». Историческое полотно написано в 1869 году, по случаю 300-летнего юбилея унии. На ней также будут представлены и другие произведения на историческую тематику, представляющие Люблин.

В этом году Люблинской унии исполняется 450 лет. 1 июля 1569 года Великое княжество Литовское (ВКЛ) и Польша подписали договор и объединились в Республику двух народов (Речь Посполита), которая охватывала территории нынешней Беларуси и Украины, но распалась в конце XVIII века.

Люблинская уния помогла странам в течение некоторого времени защитить себя от России.