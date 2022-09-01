В Вильнюсе начинаются Дни столицы

В этом году «Дни столицы» обещают стать настоящим культурным шумным событием – ежегодно в начале сентября растянувшийся от Кафедральной площади до площади Лукишкес «Гудящий проспект» представит еще больше разнообразных мероприятий. Обосновавшиеся в начале проспекта Гядимино художники пригласят осмотреть экспозиции визуального искусства, а также свои новейшие работы, а ощущение богемности поможет создать множество концертов, спектаклей и других культурных мероприятий. Каждый по своему вкусу сможет послушать свою любимую группу или исполнителя – на трех площадках на проспекте Гядимино свои концерты представят как популярные сегодня группы, так и лирические исполнители, известные актеры и барды, а также создатели альтернативной и электронной музыки и диджеи.

Большой концерт в честь открытия состоится на Кафедральной площади — 2 сентября в 21.00 перед зрителями с грандиозным шоу выступит звезда литовской сцены Марийонас Микутавичюс. 3 сентября в 20.30 музыкальную эстафету продолжит концерт живой музыки и видео, в котором примут участие Корнелия Якобс (гостья из Швеции) и Юстинас Ярутис с группой.

Фестиваль будет проходить: 2 сентября, пятница, с 10.00 до 23.30; 3 сентября, суббота, с 10.00 до 23.30; 4 сентября, воскресенье, с 10.00 до 20.00.

“Гудящий проспект”

Проспект Гядимино от Кафедральной площади до площади Лукишкес

Проспект Гядимино «гудит» в рамках Вильнюсского городского фестиваля «Дни столицы» уже 17 лет – и место встречи изменить нельзя! Это не сельская ярмарка и не вещевой рынок, а место активного культурного действа и разнообразных творческих идей, это место воплощения самых разных потребностей, желаний и фантазий, это место добрососедства, дружбы и встречи гостей. Это способ самовыражения жителей Вильнюса.

На “Гудящем проспекте” будут 4 зоны действия:

Улица искусств и музыки

Проспект Гядимино от Кафедрального собора до площади В. Кудиркос

Здесь оборудованы экспозиции изобразительного искусства, где представлены работы и художественные произведения разных художников, керамиков, живописцев, графиков и других деятелей искусства. В этом пространстве состоится множество культурных мероприятий и концертов. Так, на сцене ЛРТ Veiksmai у площади В. Кудиркос – для тех, кто хочет мощной энергии и веселья – пройдут концерты известных артистов, музыкальных коллективов самых разных стилей, а на сцене LRT KLASIKA Kuždesiai возле Национального драматического театра – литературные и музыкальные мероприятия, презентации книг, встречи с авторами и т.д.

Дизайнерский сквер

Площадь В. Кудиркос и проспект Гядимино от ул. Йогайлос до ул. А. Якшто

В этом году «Дни столицы» приглашают посетить основательно подросший и значительно расширившийся дизайнерский сквер, который ныне «оккупирует» не только площадь В. Кудиркос, но и проспект Гядимино от ул. Йогайлос до ул. А. Якшто. Здесь гостей фестиваля порадуют жемчужины литовского дизайна и новейшие дизайнерские коллекции. На площади В. Кудиркос дизайнеры и творцы разместятся под одной большой крышей, так что желающие осмотреть экспозиции найдут все в одном месте. Здесь можно спокойно прогуляться, расслабиться и в то же время пополнить гардероб, шкатулку с украшениями новейшими работами литовских дизайнеров или преобразить интерьер.

2 сентября, пятница, с 11.00 до 20.00; 3 сентября, суббота, с 10.00 до 20.00; 4 сентября, воскресенье, с 10.00 до 19.00.

“Дорогами вкусных гостинцев”

Проспект Гядимино от ул. A.Якшто до площади Лукишкес

В этой части проспекта каждый сможет попробовать и купить разнообразные деликатесы – придете голодными, уйдете сытыми! Здесь найдется чем порадовать ценителей и мясных, и рыбных деликатесов, и сыроедов, и сладкоежек. Мед, сборы лекарственных трав, коровьи и козьи сыры, колбасы, мясо страуса и дичь, шакотис и шимталапис, свежий хлеб, приправу с клубникой и луком — все это вы повстречаете только во время путешествия «Дорогами вкусных гостинцев».

Спортивный фестиваль

В этом году на площади Лукишкес и спортивной площадке у Белого моста во время «Дней столицы» будет царствовать спорт. Ежегодное мероприятие — Вильнюсский спортивный фестиваль приглашает всех желающих активно провести свой досуг на одной из главных площадей города. Вас ждут мероприятия, представляющие спорт, здоровый образ жизни и активный отдых. На улице Туризмо свою деятельность представят туристические информационные центры многих городов Литвы. Здесь будет все: от фехтования до уличных танцев, от гимнастики до баскетбола, от боевых искусств до альпинизма, от бадминтона до футбола и многие другие активные виды отдыха.

Берег хорошей еды

На обновленной набережной Нерис между мостом короля Миндаугаса и Зеленым мостом – необычно большое скопление продовольственных вагончиков в одном месте. Здесь жители и гости Вильнюса смогут приобщиться к различным мировым культурам, не только постигая тайны кулинарии, но и слушая живую музыку, которая будет звучать со сцены на берегу Нерис.

2 сентября, пятница, с 12.00 до 01.00; 3 сентября, суббота, с 10.00 до 01.00; 4 сентября, воскресенье, с 10.00 до 20.00.

Парк игр и аттракционов

Во второй раз в рамках фестиваля «Дней столицы» на огромной поляне возле Белого моста появится «Парк развлечений для детей и семей». На этой огромной территории будет множество аттракционов, игр и развлечений – впечатляющий батутный парк, карусели, резиновые канаты для прыжков и др. Особенно веселые приключения ждут детей: гигантские (более 2 м в диаметре) пластиковые пузыри, внутри которых можно будет поплавать в больших бассейнах и не промокнуть; покататься на цирковом поезде, родео быков и множество других развлечений.

2 сентября, пятница, с 10.00 до 21.00; 3 сентября, суббота, с 10.00 до 21.00; 4 сентября, воскресенье, с 10.00 до 19.00.

Лазерное шоу

В этом году на фестивале в районе набережной Нерис состоится беспрецедентное по своим масштабам в Литве зрелище – грандиозное лазерное шоу, где зрители смогут увидеть огромное количество лазеров в одном месте. Пространство над рекой осветят более 60 лазеров – такое их количество никогда не использовалось ни на одном массовом мероприятии в Литве. Лазерное шоу будет сопровождено живым звуком, музыкой и исполнении виолончелиста Юстаса Куликаускаса, также известного как «Future Cello». Дуэт лазеров и живой музыки – совершенно новое представление в Литве, особенно для мероприятий такого масштаба, ведь обычно все внимание уделяется лазерам.

2 и 3 сентября с 23.00 до 01.00.

Подробнее о мероприятиях на сайте: www.sostinesdienos.lt. Вход бесплатный