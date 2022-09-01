Юбилей гимназии Марины Мижигурской

Условием успеха являются особенности методики преподавания, хорошо продуманный и организованный образовательный процесс, продуктивная работа учителей-профессионалов. Частная гимназия Марины Мижигурской – первая частная гимназия, открытая в Литве и накопившая уникальный опыт. Гимназия является автором уникальных программ (по литовскому, английскому языкам, программы двуязычия, интенсивного обучения), которые получили четыре премии фонда Дж. Сороса и нашли продолжение в других учебных учреждениях.

Успех выпускников этого учебного заведения основывается на том, что ребята успешно осваивают литовский язык, а также английский. Благодаря внедренной программе смешанного обучения на русском и литовском языках в гимназию пришли дети не только из русскоязычных семей, но и из литовских. Это уникальный случай в Литве, отмечает директор. Успешно работает и программа интенсивного обучения, по которой учащиеся проходят курс двух классов за один учебный год. По этой программе обучение уже прошли 300 учащихся.

Фото www.mizgimnazija.lt

Обучающиеся в этой гимназии имеют возможность совершенствовать знания английского языка с педагогами из Англии. Учитывая растущую потребность, стремление поступать в зарубежные вузы, гимназия увеличивает вдвое количество часов преподавания английского языка.

Гимназия умеет работать со всеми детьми. Психологический комфорт создан для каждого ученика. Вам не надо будет делать уроки с вашим ребенком. В начальной школе нет домашних заданий, в других классах – минимум. Выпускники успешно, без репетиторов, сдают выпускные экзамены и поступают в высшие учебные заведения.

В обычных школах, как правило, существует негласная установка, дескать, уровень таланта разный и кого-то мы не сможем объективно обучить. Здесь такого нет. «Удивительно, но у всех ребят проявляются творческие способности», – отметила директор.

Как творческий человек, увлекающийся живописью, различными редкими техниками декоративно-прикладного творчества, сценографией, Марина Мижигурская считает целесообразным проводить обучение, познание через творчество. Один из проектов — «Живая этика», который проводит Марина Ивановна, где в доступной форме учащиеся познают философские основы жизни. Свои эмоции, чувства они выражают детскими рисунками. Причем такие занятия с успехом осваивают и ученики младших классов.

Стали уже традиционными праздники, театральные постановки. Один из популярных — празднование дней рождения в школе. Гимназия приучает к пониманию того, что такое дисциплина и самодисциплина. А еще гимназия дает возможность найти друзей, которые помогут в дальнейшем в жизни, сближает ребят. Традиционно для учащихся организуются увлекательные путешествия, сочетающие познавательные программы, отдых в Литве, за рубежом. Здесь нет разделения, обособления учащихся. Благодаря этому все дети, даже с особенностями развития, приобретают необходимые жизненные навыки, успешно осваивают учебный материал. В гонке за хорошими оценками и тревогах за свое будущее ребята помнят о друзьях и с детства учатся сострадать ближнему.

Впрочем, всех проектов, мероприятий не перечислить, и, как говорит Марина Ивановна, главное для педагога – это призвание, умение работать с сердцем, с любовью. Тогда появятся и новые методики, и интересные проекты.

За годы работы в учебном заведении сложился профессиональный, творческий коллектив, была заложена основа традиций, определилась своя воспитательная система. Марина Ивановна посетовала, что сейчас труд учителя не популярен среди молодежи. А ведь появляются новые технологии, и новому поколению использовать их естественнее, гармоничнее.

Директор замечает и изменения, произошедшие в детях за десятилетия. Как отметила Марина Ивановна, по итогам проводимых тестов (а такая методика применяется в школе) у современных ребят значительно более высокий IQ по сравнению с их предшественниками. Но всплеск умственных способностей нередко сопровождается обострившимися детскими психологическими проблемами, все чаще дети бывают либо гиперактивными, либо совершенно пассивными, страдают аутизмом. Зачастую от таких индивидуалистов отстраняются традиционные школы. Гимназия Марины Мижигурской стала своеобразным спасательным кругом для таких ребят. Казалось бы, сложные, неуживчивые дети к окончанию гимназии становятся повзрослевшими, самостоятельными, преодолевшими свои комплексы и страхи, готовыми к взрослой жизни выпускниками.

С такой ситуацией пришлось столкнуться семье Таис Сиваковой, трое детей которой учатся в этой школе. Таис – медик, поэтому с профессиональной точки зрения оценивает подобные проблемы. Старший сын – выпускник, успешно сдавший экзамены, поступающий в высшее учебное заведение, в детстве перенес тяжелое заболевание, после которого он оказался как бы неудобным для обычной школы. Здесь же благодаря индивидуальному подходу, профессионализму, терпению, доброжелательности смог успешно закончить школу и продолжить обучение. А ведь была велика вероятность, что у ребенка просто будет сломана жизнь, отметила мама учащегося. Здесь дети не остаются наедине со своими проблемами, будь то непонятное учебное задание или жизненная ситуация, всегда на помощь придут учителя.

Искренняя любовь к воспитанникам, комплекс методик, применяемых в гимназии, психологический комфорт позволяют детям поверить в себя, успешно закончить гимназию и конкурировать на жизненном пути. Выпускники этой гимназии не потерялись и во взрослой жизни, способны эффективно адаптироваться к столь переменчивой жизненной ситуации. Нередко школьное увлечение становится и профессией. Так, один из выпускников, имеющий проблемы со здоровьем, благодаря профессионализму и такту учителей обрел профессию фотохудожника, сумел освоиться во взрослой жизни, работает в литовских СМИ.

Школа на своей странице в интернете открыла проект – интервью с бывшими выпускниками школы. Став уже взрослыми людьми, реализовав себя профессионально, они дают советы нынешним и будущим учащимся. Не раз приходилось и корреспонденту «ЛК» беседовать с учениками школы, и отрадно было увидеть, что способный ученик стал известным программистом, другая учащаяся – международно признанным специалистом в косметологии, еще одна выпускница – успешным финансистом. Их становление проходило как в Литве, так и за рубежом. Выпускники работают, создают свой бизнес за рубежом. Так, выпускники гимназии открывают свой бизнес, работают в англоязычных странах, в том числе и в таких известных компаниях, как CNN, BBC, Bloomberg. Среди выпускников школы немало известных футболистов – Жидрунас Карчемарскас, Саулюс Микалюнас, Робертас Пошкус.

Все они отмечают, что их нынешний жизненный успех был заложен в школьные годы профессиональными и по-отечески отзывчивыми учителями. Благодарят и родителей за то, что инвестировали в их образование, предоставив возможность учиться в частной школе. Кстати, советуют нынешним выпускникам прислушаться к мнению педагогов по поводу выбора профессии. Как показала реальная жизнь, советы старших оказываются более точными, чем собственные.

Оплата за обучение в частной гимназии Марины Мижигурской напрямую зависит от успеваемости учащихся. Активно действуют и различные социальные, спонсорские программы, учитывается материальное положение семьи. Для ребят из семей украинских беженцев обучение бесплатное. В школе уже успешно учатся дети из разных регионов Украины. Педагоги отмечают, что они безболезненно влились в новый коллектив, оттаяли от пережитых невзгод.

Многолетний опыт работы гимназии показывает, что только вера в себя, в свои силы, раскрытие творческих возможностей учащихся дают положительный результат и установку на успех, что необходимо вступающим во взрослую жизнь. Марина Ивановна Мижигурская убеждена, что педагогическая работа – это ее призвание, вспоминает почти мистические случаи судьбы, как на жизненном пути какая-то невидимая сила вела ее, помогала, оберегала.

Большинство современных родителей уже начали осознавать, что инвестиции в образование детей – самые разумные и перспективные. «Частная гимназия Марины Мижигурской – это инвестиции, которые дают нужный эффект», – считают ее выпускники.

Частная гимназия Марины Мижигурской находится по адресу: Вильнюс, ул. Даржяле, 7, тел. 8 606 45520, эл. почта: mizgimnazija@gmail.com, сайт www.mizgimnazija.lt

Галина КУРБАНОВА