В Вильнюсе общественный транспорт в канун Нового года будет бесплатным

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Вильнюсский городской совет подтвердил, что в канун Нового года, с 20.00 часов 31 декабря до 4.00 часов утра 1 января 4 часа, жители и гости столицы смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом .

По словам Модесты Гусаровене, директора Susisiekio paslaugos, возможность воспользоваться общественным транспортом бесплатно — это дополнительное удобство и подарок города для постоянных путешественников, а также стимул попробовать автобусы и троллейбусы для тех, кто обычно не путешествует этим видом транспорта.

Пассажирам, в ранее указанное время, нет необходимости активировать билеты на автобусы и троллейбусы, а также в мобильных приложениях, таких как m.Ticket или Trafi.

Контролеры в это время не будут проверят билеты, но будут следить за соблюдением порядка в общественном транспорте.

Также в это время жители и гости Вильнюса смогут воспользоваться бесплатной парковкой „Statyk ir važiuok“ : ул. Укмяргес. 246, ул. Селю 62, ул. В. Гярулайчо 1 и по проспекту Саванорю 124. Оставив машину на площадке, жители смогут легко добраться до центра города на общественном транспорте.

Кроме того, стоит отметить, что за последние два года более половины парка общественного транспорта была полностью обновлена, в городе появилось много новых автобусов и троллейбусов.

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