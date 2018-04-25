В Вильнюсе открыт первый детский хоспис

Фото lrp.lt/Робертаса Дачкуса

На минувшей неделе в столице Литвы был открыт первый детский хоспис. В освящении детского отделения им. Блаженного ксендза М.Сопочки приняла участие супруга президента Литвы Гитанаса Науседы.

«Сегодня большая честь стоять здесь среди вас. Это очень важный и великий день для нашей страны. Поскольку вы взращиваете межгосударственные, общественные, человеческие отношения и закладываете прочный фундамент ценностей. Вы укрепляете наши души, которые огрубели от повседневности, оживляете уставшие сердца, утешаете семьи, которых коснулись тяжелые болезни и безжалостная судьба. Вы высоко поднимаете знамя веры», – сказала Диана Науседене. Она поблагодарила Польшу, подарившую Литве свою дочь – прекрасную личность, дорогую сестру по духу Михаэлу Рак. По словам Д. Науседене, только она и ее прекрасные помощники знают, сколько горьких слез было пролито из-за равнодушия, предательства, сколько молитв было произнесено и сколько обращались за помощью не для себя, а для обделенного человека, сказано в пресс-релизе пресс-службы президентуры.

«Я верю в то, что наша община может расти в правде и свете. Позвольте от имени президента Литвы и от моего имени вручить общине хосписа важнейшие символы нашего государства – национальный и исторический флаги. Пусть они поднимутся высоко и развеваются рядом с хосписом как благородное стремление связать всех нас в мощную общину, ведомую путями человечности к высшим целям. Да благословит Бог наши дела и наши шаги», – сказала Д. Науседене.

Информация «ЛК»