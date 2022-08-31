В Вильнюсе отмечают 29-ую годовщину вывода российской армии из Литвы

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, «вывод оккупационной армии был длительной и сложной процедурой, но это была история успеха Литвы».

«Отмечая день свободы, давайте не будем умалчивать о наших победах, давайте отмечать истории успеха свободной Литвы и гордиться упорством нашего народа в достижении даже того, что иногда кажется невозможным», — цитируются слова министра в сообщении ведомства.

Хотя Литва объявила о восстановлении независимости 11 марта 1990 года, последний военный эшелон российской оккупационной армии покинул страну лишь 31 августа 1993 года, за десять минут до полуночи.

До вывода российской армии на территории Литвы было дислоцировано примерно пять дивизий — около 34,5 тыс. военных, около тысячи танков, 180 самолетов и 1,9 тыс. единиц бронетехники.

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