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В Вильнюсе состоялось первое заседание литовско-польского Совета министров по обороне

  • Nuotrauka kam.lt/ Alfredo Pliadžio

В среду в Вильнюсе проходит первое заседание Совета министров обороны Литвы и Польши, на нем обсуждается оборона так называемого Сувалкского коридора, противовоздушная оборона. 

Литовский и польский министры обороны Раймундас Кароблис и Мариуш Блашчик обсудят конкретные действия по укреплению региональной безопасности, сообщило оборонное ведомство Литвы. 

По его сообщению, пройдут консультации по сотрудничеству военных сил в обеспечении обороноспособности «Сувалкского коридора», по возможностям интеграции национальных систем контроля и обороны воздушного пространства и по стремлению сохранить непрерывное пребывание военных США в регионе. 

«Сувалкский коридор» — это участок приграничья Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, на западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке — с Беларусью. В случае войны его захват лишит союзников по НАТО сухопутного пути в Балтийские страны. 

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Литва и Польша причислят свои бригады к штабу НАТО, чтобы упростить проведение учений

Литва и Польша в среду договорились причислить по одной из своих военных бригад к штабу НАТО в Польше, чтобы упростить проведение совместных учений.

Соглашение причислить литовскую бригаду Gelezinis Vilkas («Железный волк») и 15-ую механизированную бригаду Вооруженных сил (ВС) Польши к Международному штабу Северо-Восточной дивизии НАТО подписали командующие ВС обеих стран.

Этот шаг был закреплен после заседания под председательством министров оборов Литвы и Польши.

«Это позволит нам проводить больше совместных учений, согласовать планы обороны и еще теснее сотрудничать в областях обороны и безопасности», – сказал журналистам в Великокняжеском дворце в Вильнюсе министр обороны Польши Марьюш Блащак.

«Совместные учения, операционные планы – это все то, что обеспечивает безопасность»,  – добавил он.

Причисленные к штабу НАТО бригады не утратят самостоятельности, они по-прежнему будут подчиняться военному командованию своих стран, однако у штаба будет возможность тренироваться вместе с этими единицами во время совместных военных учений.

«Это соглашение поможет и укрепит сотрудничество между армией Литвы и ВС Польши, еще больше активизирует эти отношения как в отношении планирования, так и в отношении учений, и еще больше повысит безопасность стран», – сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

«Если обобщить, то мы возвращаемся к и столетиями испытанным механизмам и сотрудничеству. Мы идем примерно к чему-то такому, что было во время Грюнвальдской битвы или битвы под Оршей», – сказал министр.

Оборона «Сувалкского коридора»

Помимо других учений, военные единицы Литвы и Польши продолжать учения по обороне так называемого «Сувалкского коридора», нередко называемого ахиллесовой пятой НАТО на восточной окраине Альянса.

Это участок на границе Литвы и Польши протяженностью 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью, а на востоке – с Беларусью. В случае войны его захват закроет союзникам по НАТО путь по суше до Балтийских стран.

Начальник находящегося в польском городе Эльблонге Международного штаба Северо-Восточной дивизии, полковник Дарюс Вайцикаускас сказал, что оборона «Сувалкского коридора» в любом случае является делом всего НАТО, однако соглашение Литвы и Польши будет способствовать сдерживанию недружественных стран от нападения на регион.

«Это символический акт двух стран и наши неприятели уже, скорее всего, знают, что это значит и может значить для них», – сказал офицер, не называя конкретные страны.

«Как обороняли «Фульдский коридор» во время Холодной войны, точно так и «Сувалкский коридор» можно оборонять и его будут оборонять», – сказал полковник.

Говоря о «Фульдском коридоре», он имел в виду территорию в Западной Германии, которую блок НАТО в годы Холодной войны считал одной из тех местностей, куда в случае конфликта прежде всего войдут советские танки.

Между тем главнокомандующий ВС Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис приветствовал решение Польши купить одни из наиболее современных истребителей F-35.

Он сказал, что это повысит безопасность не только Литвы, но и региона в целом.

«Между государствами НАТО границ нет. Такой границы, которую не мог бы перелететь этот самолет, нет», – сказал генерал.

Министр обороны Польши в пятницу подпишет договор о покупке F-35.

На первом заседании Совета министров обороны Литвы и Польши также обсуждались возможности интегрирования национальных систем контроля и обороны воздушного пространства, а также присутствие военных США в регионе.

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