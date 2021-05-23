В Вильнюсе приземлился самолет Ryanair, который ранее был принудительно посажен в Минске

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В воскресенье вечером в Вильнюсе приземлился самолет Ryanair, который ранее совершил принудительную посадку в Минске. Этот самолет летел из Афин в Вильнюс.

Оператор аэропортов Литвы — компания Lietuvos oro uostai сообщила, что это произошло по причине конфликта между пассажирами и пассажирами, между тем, Беларусь заявляла, что самолет сел в Минске в связи с сообщением о бомбе.