В Вильнюсе приземлился самолет Ryanair, который ранее был принудительно посажен в Минске

В воскресенье вечером в Вильнюсе приземлился самолет Ryanair, который ранее совершил принудительную посадку в Минске. Этот самолет летел из Афин в Вильнюс.
Оператор аэропортов Литвы — компания Lietuvos oro uostai сообщила, что это произошло по причине конфликта между пассажирами и пассажирами, между тем, Беларусь заявляла, что самолет сел в Минске в связи с сообщением о бомбе.
Этим самолетом летел белорусский активист от оппозиции, блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Пратасевич. Когда самолет приземлился в Минске, его задержали.
Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите подтвердила, что чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.
Литовские ведомства сообщили, что в летевшем из Афин в Вильнюс в воскресенье самолете Ryanair был 171 пассажир, среди них 94 гражданина Литвы. На борту также были 11 граждан Греции, девять Франции, по несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, грузин, а также граждане других стран.
Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отпустить задержанного в воскресенье режимом журналистам Р. Пратасевича, а международную общественность – предпринять действия.