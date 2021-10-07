В Вильнюсе проходит конференция по обсуждению независимости судов

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В четверг в Вильнюсе проходит конференция, на которой юристы и политики обсуждают независимость судов в Литве.

Национальная судебная администрация сообщила, что на ней будет проанализированы вопросы независимой судебной системы — основы верховенства закона, сотрудничество между судебной властью и другими органами, а также проблематика стандартов профповедения судьи.

«Независимый и беспристрастный суд, который принимает только объективные, законные решения, основанные исключительно на законе – это не просто слова, которые формируют портрет суда и судьи. Это ценности, на которых основана повседневная деятельность литовских судей, которые рассматривают сотни тысяч дел. И все же нам есть к чему стремиться: прозрачные и объективные процессы не только отбора, но и оценки работы судей, оценка того, действительно ли для судов созданы подходящие условия для эффективного осуществления правосудия», — сказала судья Верховного суда Литвы Эгидия Тамошюнене.

Юристы и политики обсудят, что обеспечивает независимость судов, мифы о независимости как привилегии судьи, взаимоотношения между судами и обществом, усилия государства по обеспечению экономической независимости судебной власти и тому подобное.

Участников мероприятия поприветствуют президент Гитанас Науседа, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министр юстиции Эвелина Добровольская, заместитель декана Юридического факультета Вильнюсского университета Гарольдас Шинкунас, в мероприятии примут участие председатель Судейского совета Сигита Руденайте, судья Европейского суда по правам человека Эгидиюс Курис, председатель Конституционного суда Дануте Йочене и другие.