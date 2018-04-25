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В Вильнюсе пытались осуществить теракт – правоохрана

„Western Union“ padalinys/ Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Осенью прошлого года в Вильнюсе пытались осуществить теракт, сообщила прокуратура в пятницу.

В суд передано дело, в котором лицо обвиняется в покушении на порчу чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта. 

Досудебное расследование проводили сотрудники Бюро криминальной полиции в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности.

Подозреваемым является литовец 1999 года рождения. Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения в том, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества.

Досудебное расследование было начато 6 октября прошлого года, когда у здания, в котором в Вильнюсе обосновалась международная компания Western Union, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а на стенах надписи черной краской: FK DIVISION, SIEGE и свастика.

Незамедлительно был введен план Skydas («Щит»), саперы подразделения спецопераций литовской полиции Aras обезвредили самодельное взрывное устройство и доставили его в Центр криминалистических расследований полиции Литвы. 

Выяснилось, что самодельное устройство состояло из 6 кг. взрывчатого вещества, проводов, часового механизма и прочих элементов, необходимых для взрыва, а взрывная сила приравнивалась приблизительно к 2,5 килограммам тротила.  

При проведении первичных следственных действий было установлено, что внешние камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который около полуночи приблизился к зданию, нарисовал черной краской упомянутые надписи и оставил у дверей мешок с самодельным взрывным устройством. 

«Человек стремился быть неопознанным, поэтому был одет в черную одежду, на нем были перчатки, лицо было скрыто капюшоном, он использовал дополнительные средства маскировки лица», – говорится в сообщении.

Невзирая на это, 15 октября подозреваемый был задержан, в данный момент он находится под стражей.

По данным правоохранительных органов, Feuerkrieg Division – это международная группировка ультраправых экстремистов, которая на данный момент практически разрушена усилиями полиции, которая руководствуется произведением известного неонациста из США Джеймса Мейнсона Siege.

В этой публикации излагается национал-социалистическая идеология, она подстрекает к ненависти к сексуальным меньшинствам, евреям и людям других рас. 

В ходе специальной операции по задержанию, в которой участвовали сотрудники Aras, у подозреваемого были обнаружены и изъяты самодельные взрывчатые устройства большой взрывной мощности и химические вещества, из которых можно производить устройство большой взрывной мощности.

Также было обнаружено и изъято самодельное огнестрельное оружие,  а также части оружия категории C, которое по закону причисляется к огнестрельному оружию. В ходе обысков также были обнаружены и изъяты прочие важные для расследования вещи, экстремистская и национал-социалистическая литература и символика. 

Семнадцатого июня уголовное дело с обвинительным актом было передано для рассмотрения в Вильнюсский окружной суд. 

За покушение на осуществление теракта в Уголовном кодексе установлено наказание лишением свободы до десяти лет.

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