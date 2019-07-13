В Вильнюсе разметили границы уличных кафе

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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С наступлением лета мэрия стала получатьмного жалоб от пешеходов, недовольных тем, что посетители уличных кафе занимают почти все свободное место на тротуарах.

Особенно много обращений поступает от родителей с детскими колясками, которые с трудом пробираются между мебелью, которые выставляют владельцы кафе на и без того узких улицах Старого города.

Мэрия Вильнюса в качестве эксперимента сделала на тротуарах разметку, которая показывает, где заканчивается зона уличных кафе, а где — начинается переходная. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Первая подобная разметка появилась на популярной у жителей и гостей литовской столицы улице Савичяус.

«Решение носит экспериментальный характер, оно покажет, эффективна ли подобная мера и повышает ли она сознательность владельцев кафе и их посетителей», — цитирует пресс-служба мэрии замдиректора администрации Адомаса Бужинскаса.

Как отмечается, сделано это для того, чтобы ни посетители заведений общепита, ни пешеходы не мешали друг другу и не вызывали взаимного раздражения.

Пока такие зоны в Вильнюсе обозначены с помощью черной разметки. Если практика хорошо себя зарекомендует, подобные ограничительные линии могут появиться и в других местах Вильнюса.