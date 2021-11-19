В Вильнюсе снесут памятник П. Цвирки

Фото BFL/ Lukas Balandis

В пятницу в Вильнюсе снесут памятник Пятраса Цвирки.

Памятник писателю и деятелю советской эпохи, о котором на протяжении десятилетий ведутся споры, экспертами был исключен из реестра культурных ценностей, и самоуправление столицы одобрило это решение.

Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил BNS, что работы будут проводить муниципальное предприятие Grinda, территория для безопасности окружающих будет огорожена , а для ответа на возможные провокации будут готовы работники самоуправления и полицейские.

Снесенный памятник будет храниться на территории муниципального предприятия «Гринда», а затем будет передан Литовскому национальному музею с демонтированными с вильнюсского Зеленого моста в 2015 году четырьмя скульптурами.

Сквер, на которой расположен памятник, в конце сентября была признан охраняемой ценностью, самоуправление обещает не торопиться с облагораживанием территории и подчеркивает, что это пространство останется для горожан.

Споры возникли по поводу роли Пятраса Цвирки — сторонники сноса памятника подчеркнули его сотрудничество с советскими властями. Желающие сохранить памятник в сквере утверждают, что стремление безоглядно уничтожать советское наследие ничем не отличается от советской цензуры, а литературный талант П. Цвирки должен получить оценку и отделен от политической деятельности писателя.

Информация ЛК по сообщению BNS