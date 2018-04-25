В Вильнюсе состоялась демонстрация против климатических изменений

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В пятницу, в Вильнюсе активисты-экологи провели демонстрацию, участники которой политиков будут призывать политиков предпринять меры по сокращению загрязняющих выбросов и остановке климатических изменений.

Инициаторы призывают столичные власти реорганизовать общественный транспорт, расширить зеленые зоны, ускорить оборудование мест для подзарядки электромобилей.

Движение Fridays for Future Vilnius, вдохновленное шведской активисткой Гретой Тунберг, собирает митинг в 17 часов у Дома правительства.

В пятницу в Вильнюсе также будут представлены результаты исследования общественного мнения о подходе литовцев к климатическим изменениям. Опрос по заказу агентства BNS провела компания рыночных и социологических исследований Vilmorus.