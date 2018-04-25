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TOP,Новости,Общество,Экология и климат

В Вильнюсе состоялась демонстрация против климатических изменений

  • Фото BFL/ Paulius Peleckis

В пятницу, в Вильнюсе активисты-экологи провели демонстрацию, участники которой политиков будут призывать политиков предпринять меры по сокращению загрязняющих выбросов и остановке климатических изменений.

Инициаторы призывают столичные власти реорганизовать общественный транспорт, расширить зеленые зоны, ускорить оборудование мест для подзарядки электромобилей.

Движение Fridays for Future Vilnius, вдохновленное шведской активисткой Гретой Тунберг, собирает митинг в 17 часов у Дома правительства.

В пятницу в Вильнюсе также будут представлены результаты исследования общественного мнения о подходе литовцев к климатическим изменениям. Опрос по заказу агентства BNS провела компания рыночных и социологических исследований Vilmorus.

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Метеорологи утверждают, что 2019-ый год в Литве был самым теплым за всю историю наблюдений, это обусловлено глобальными климатическими изменениями. 

Литва вместе с другими странами Евросоюза недавно взяла обязательство добиться нейтральной для климата экономики к 2050 году. 

Для этой цели страна должна на 80% сократить количество выбрасываемых в атмосферу газов, которые вызывают парниковый эффект – для этого требуются большие реформы, в секторах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. 

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