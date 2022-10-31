В Вильнюсе учреждается международная сеть российских экспертов

Фото BFL/Гядиминаса Савицкаса

Учредительная конференция международной сети российских экспертов пройдет в понедельник в Вильнюсе, в здании Сейма.

Цель конференции, организованной Комитетом по иностранным делам парламента и Центром либеральной современности в Германии, — внести вклад в обновление европейской и трансатлантической стратегии в отношении России, помочь политикам реорганизовать восточно-европейскую политику на фоне агрессии против Украины и укреплять европейскую безопасность.

Также будут обсуждаться борьба с популизмом, кибератаками и дезинформацией, энергетическая независимость.

В конференции вживую и дистанционно примут участие политики и эксперты в сфере дипломатии из разных стран мира: бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заместитель министра иностранных дел Литвы Йонас Сурвила, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, директор Польского института международных отношений Славомир Дебский, директор платформы Re:Russia. Expertise, Analysis and Policy Network Кирил Рогов, исполнительный директор Фонда «Открытое общество» Даниэла Шварцер, разработчик санкций США против России Дэниел Фрид и др.

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