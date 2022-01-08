В Вильнюсском аэропорту планируется оборудовать систему самообслуживания по выдаче багажа

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Госкомпания «Литовские аэропорты» (LTOU) готовится к закупке оборудования самообслуживания по выдаче багажа — первого такого в стране, который будет установлено в Вильнюсском аэропорте.

Глава отдела коммуникаций LTOU Марюс Зеленюс подтвердил BNS, что сейчас объявлены консультации с участниками рынка.

Компания планирует ввести в эксплуатацию 10 единиц оборудования по выдаче багажа до 2024 года в Вильнюсском терминале.

Планируется закупить систему «1 шаг», которая позволит пассажиру в одном месте взвесить багаж, распечатать его метку и сдать в общую багажную систему. Мощность системы должны быть не ниже 2 млн единиц багажа в год.

В ведении госкомпании «Литовские аэропорты» три аэропорта в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В 2020 году литовские аэропорты обслужили 1,8 млн пассажиров и 30 тыс. рейсов.

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