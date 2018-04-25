В ВОЗ подчеркнули важность COVID-тестирования

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Единственным однозначным способом подтвердить диагноз COVID-19 является лабораторный тест. Об этом заявила глава группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн на брифинге во вторник, 3 ноября.

«Если у вам есть эти симптомы, то выше вероятность, что у вас COVID-19, а не грипп», — сказала Моэн.

Она добавила, что нет необходимости самостоятельно ставить диагноз.

«Если вы имеете серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, вам надо обратиться к врачу», — резюмировала представительница ВОЗ.

Напомним, что ранее число победивших COVID в мире превысило 31 млн. Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 206 069, выздоровели 31 355 790.