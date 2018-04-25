Решением правительства в Литве на три недели вводится всеобщий карантин

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

С субботы в Литве с целью остановить распространение коронавируса на три недели вводится всеобщий карантин, постановило в среду правительство.

«С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации с COVID-19 мы предлагаем объявить на всей территории Литвы карантин», — представил проект постановления на заседании правительства министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Постановление было принято, карантин вступает в силу в полночь 7 ноября и будет действовать до 24 часов 29 ноября.

Еда — только на вынос

Во время карантина запрещена работа заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений, казино, букмекерских контор. Разрешается только услуга «еда на вынос».

Магазины, торговые центры, рынки и другие места общественной торговли могут продолжать работу, если будут обеспечивать не менее 10 квадратных метров площади на одного покупателя.

Запрещена работа центров оздоровительных услуг, услуг в сфере досуга, а также посещение учреждений культуры, заведений досуга и развлечений, а также спорта. Разрешены тренировки спортсменов высокого уровня мастерства, а также индивидуальные тренировки.

Запрещены все организуемые в открытых и закрытых пространствах коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные, спортивные мероприятия, праздники, ярмарки, фестивали и скопления людей в общественном месте в заранее установленное время, за исключением спортивных мероприятий высокого уровня мастерства, когда они проходят без зрителей.

Требование также не распространяется на похороны, если в них участвует не более 10 человек, число членов семьи не ограничивается.

Правительство также планирует предоставлять финансовую помощь, если из-за карантинных ограничений оборот хозяйствующих субъектов упадет не менее чем на 30% и если не менее 40% осуществляющих хозяйственную деятельность субъектов в соответствующем секторе также столкнется с падением оборота.

Маски обязательны

Правительство постановило, что в общественных местах можно находиться группами не более пяти человек, за исключением членов семьи, должна соблюдаться дистанция не менее двух метров между лицами или группами лиц.

Лица старше шести лет в общественных местах должны находиться в масках, за исключением тех, кто занимается спортом на открытом воздухе, требование не распространяется на спортсменов и судей, а также при оказании услуги, если ее нельзя оказать будучи в маске.

Без масок могут быть люди с недугами. Таким лицам рекомендуется надевать щиток для лица.

Маски не будут обязательны и за пределами населенных пунктов — городов, деревень, хуторов, садовых товариществ, когда в радиусе 20 метров нет других людей, за исключением членов семей.

Вводятся ограничения при передвижении городским, междугородним и пригородным транспортом — в нем разрешается занимать только сидячие места на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Детсады и младшие классы будут работать

При условии соблюдения требований безопасности продолжают работать детские сады и младшие классы школ, а обучение в других классах школ организуется на удаленной основе или в сочетании дистанционного и обычного способов.

Запрещается посещение больных

Учреждения здравоохранения должны действовать, обеспечивая управление потоками пациентов и посетителей, решение о предоставлении амбулаторных услуг будет принимать специалист с учетом состояния здоровья пациента.

Контактным способом будут предоставляться одонтологические услуги, услуги по ведению беременных, рожениц и новорожденных, услуги вакцинирования детей и взрослых, а также услуги в рамках программ предупреждения заболеваний, будут выдаваться необходимые для работы медицинские справки.

Администрации медучреждений должны обеспечить, чтобы услуги по надзору за здоровьем предоставлялись в соответствии с утвержденными планами предоставления плановых стационарных и плановых амбулаторных услуг.

В лечебных учреждениях запрещено посещение пациентов, за исключением случаев, когда глава учреждения или уполномоченные им лица выдают разрешения на посещения в силу тяжелого состояния пациентов, пациентов до 14 лет и рожениц.

В стране также сохраняется действие экстремальной ситуации государственного уровня, а также третьего уровня (полной готовности) системы гражданской обороны. Экстремальная ситуация в Литве была объявлена 26 февраля.

Карантин из-за пандемии вводился 16 марта и действовал до 16 июня.