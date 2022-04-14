В ВОЗ призвали не терять бдительности в отношении пандемии COVID-19

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду заявили о необходимости сохранять бдительность в связи с пандемией коронавируса COVID-19, поскольку она по-прежнему является чрезвычайной ситуацией для здравоохранения.

«Ситуация с пандемией COVID-19 далека от завершения», — приводят западные СМИ слова главы чрезвычайного комитета ВОЗ Дидье Хуссена. «Сейчас не время ослаблять бдительность», — сказал он, отметив, что комитет пришел к такому выводу единогласно.

Он подчеркнул, что вирус все еще активно распространяется и эволюционирует «непредсказуемым образом». По его словам, «всегда проще объявить пандемию, чем отменить ее».

При этом ранее в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на прошедшей неделе специалисты зафиксировали рекордно низкие с начала пандемии показатели смертности среди людей с коронавирусом.

Согласно еженедельному эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю упала на 24%, смертность — на 18%. В бюллетене также уточняется, что к этим тенденциям следует относиться с осторожностью, так как в нескольких странах меняется стратегия по тестированию на наличие вируса, из-за чего проводится меньше тестов и выявляется меньше случаев заражения.

За весь период пандемии в мире было выявлено около 500 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,1 млн смертей среди инфицированных.