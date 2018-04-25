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В ВОЗ рассказали, как безопасно получить прививку от гриппа в условиях пандемии

Фото pixabay.com

Последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19 пока еще досконально не изучены, но очевидно, что в этом году профилактика гриппа важна как никогда раньше.

Об этом заявили в Европейском региональном бюро ВОЗ и напомнили всем жителям региона, что самым эффективным способом защиты от гриппа является вакцинация, но в этом году в свете пандемии коронавируса, прививку от гриппа нужно сделать в максимально безопасных условиях, сообщает Центр новостей ООН.

«В нынешнем сезоне обеспечение безопасных условий при вакцинация против гриппа — очень важная задача», — заявил глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Ричард Пебоди. Он подчеркнул, что страны могут брать на вооружение разные стратегии, например, организовывать прививки в автомобиле: человек проезжает на машине мимо медпункта, вытягивает руку в окно, получает прививку и едет дальше. Можно организовать мобильные клиники, особенно в сельских районах. Но в таких случаях очень важно обеспечивать физическую дистанцию между людьми, стоящими в очереди за прививкой. Важно также, напоминают медики, отправляясь на прививку, не забыть надеть маску и иметь при себе средства дезинфекции.

В Европейском регионе ВОЗ рекомендуют странам, особенно с ограниченными ресурсами, в приоритетном порядке организовать иммунизацию медиков и пожилых людей. Ведь вакцинация против гриппа защищает не только самих работников здравоохранения, но и членов их семей и пациентов. Иммунизация также снижает вероятность невыхода на работу по болезни, что очень важно в условиях пандемии, когда системы здравоохранения крайне перегружены.

Что касается людей старшего возраста, то предстоящей зимой их поджидает двойная опасность: COVID-19 и грипп — болезни, которые у людей старше 65 лет протекают более тяжело. Важно также, как отмечают в ВОЗ, обеспечить прививками против гриппа беременных женщин, людей с хроническими нарушениями и детей младше пяти лет.

5 октября в Европейском регионе ВОЗ началась кампания по информированию населения об опасности гриппа и мерах защиты от него. Отметив, что эпидемии гриппа — привычное сезонное явление, эксперты ВОЗ подчеркнули, что в 2020 году она будет протекать на фоне пандемии COVID-19. Многие системы здравоохранения уже сейчас работают на пределе возможностей и не имеют ресурсов для противодействия гриппу. При этом эти две болезни зачастую сложно различить лишь по их симптомам, и для установления точного диагноза требуется лабораторное исследование.

belta.by

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