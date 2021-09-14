В Хорватии впервые проводят электронную перепись населения

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В Хорватии началась электронная перепись населения — ее впервые проводят полностью в цифровом формате. Об этом сообщает Večernji list.

«С 13 сентября до 17 октября проводится перепись населения, домашних хозяйств и квартир — наиболее полное и комплексное статистическое обследование, которое впервые будет проводиться «без бумаги», т.е. полностью цифровой, в два этапа», — сказано в материале.

В рамках первого этапа (до 26 сентября) граждане могут самостоятельно вносить в анкету данные о своей квартире и домашнем хозяйстве путем самопроверки, и она будет содержать в общей сложности 60 вопросов, на которые отвечает один человек из домашнего хозяйства.