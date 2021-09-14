В Хорватии впервые проводят электронную перепись населения

В Хорватии началась электронная перепись населения — ее впервые проводят полностью в цифровом формате. Об этом сообщает Večernji list.
«С 13 сентября до 17 октября проводится перепись населения, домашних хозяйств и квартир — наиболее полное и комплексное статистическое обследование, которое впервые будет проводиться «без бумаги», т.е. полностью цифровой, в два этапа», — сказано в материале.
В рамках первого этапа (до 26 сентября) граждане могут самостоятельно вносить в анкету данные о своей квартире и домашнем хозяйстве путем самопроверки, и она будет содержать в общей сложности 60 вопросов, на которые отвечает один человек из домашнего хозяйства.
На втором этапе (до 17 октября) перепись будут проводить регистраторы на местах путем личного опроса. Через портативные компьютеры они составят список всех переписных единиц, которые не были внесены в список ранее. При этом перепись не будет подсчитывать граждан, которые проживают за рубежом.
«Цель переписи не состоит в том, чтобы подсчитать всех граждан страны в мире, а подсчитать население, проживающее в стране, в соответствии со строго определенными международными определениями», — сказано в сообщении.
Отмечается, что первые результаты будут опубликованы не позднее, чем через 60 дней после окончания переписи.korrespondent.net