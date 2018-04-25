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В Хургаде открывается новый Исторический музей

Фото pixabay.com

Как сообщили в Верховном совете древностей Египта, новый Исторический музей в Хургаде откроется к концу декабря.

На реализацию этого проекта ушло 10 лет. Музей станет первым в своём роде на Красном море. Он представит посетителям богатую коллекцию предметов из истории Египта — от эпохи фараонов до наших дней. Также гости смогут увидеть экспонаты, рассказывающие о разных областях жизни и быта египтян, среди которых ювелирные изделия, парфюмерия, одежда, посуда, мебель и т. д.

Кроме того, в музее будет экспонироваться реконструированная статуя королевы Мерритт Амон, найденная в храме в Рамессеуме.

Власти Хургады полагают, что открытие нового музея, который станет одним из самых притягательных туробъектов региона, привлёчёт на курорт дополнительных туристов.

024.by

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