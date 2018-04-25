EuroCommerce: о налоге на крупную торговлю нужно официально уведомить ЕК

В связи с тем, что Литва рассматривает возможность ввести со следующего года налог на крупную торговлю, объединяющая европейских торговцев ассоциация EuroCommerce говорит, что об этом налоге Литве следует официально уведомить Еврокомиссию (ЕК).

Кроме того, в связи с вероятным влиянием этого налога должна быть дана обстоятельная экономическая и правовая оценка, утверждает EuroCommerce.

«Правила Евросоюза (ЕС) требуют, чтобы перед принятием обсуждаемого в Литве налога на торговцев прежде всего об этом была официально уведомлена ЕК», – говорится в адресованном сейму, правительству и президенту Литвы письме главы EuroCommerce Кристиана Вершурена.

«Необходимо дать экономическую и правовую оценку того, как новый налог повлияет на конкурентоспособность рынка розничной торговли Литвы, его вероятных последствий для литовских потребителей и совместимости налога с правом ЕС», – утверждает он.

По мнению К. Вершурена, налог может повредить конкурентоспособности сектора розничной торговли Литвы, из-за него могут повыситься цены для потребителей.

«Применяющиеся к обороту налоги торговцы должны будут или взять на себя, договориться о новых условиях с поставщиками, или повысить цены для потребителей. Совершенно не ясно, чего страны-члены добиваются этими налогами», – пишет К. Вершурен.

Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис в понедельник заявил, что налог для торговых сетей будет введен со следующего года. Он отрицал, что Литва может понести урон из-за налога на торговлю, разбирательство на предмет законности которого сейчас ведется в судах ЕС.

Правящие «аграрии» предлагают обложить налогом оборот крупных торговых сетей.