В. Янулявичюс: бизнесу нужно больше работников из третьих стран

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В связи с нехваткой работников у бизнеса его представители просят премьера разрешения ввозить больше работников из третьих стран. Литовский предпринимательский совет во вторник обсудил это с премьером Ингридой Шимоните.

По словам члена совета, президента Литовской конфедерации промышленников Видмантаса Янулявичюса, больше всего дискуссий на встрече возникло по поводу миграции и нехватки работников.

«Больше всего дискуссий — по поводу нехватки работников, 54 тыс. свободных рабочих мест и парадоксальной ситуации, когда у нас 112 тыс. безработных, из которых 68 тыс. — структурные безработные, которые не находят работы очень долго. Мы говорили об условиях оплаты, мотивации, как найти работу, переквалифицироваться», — сказал BNS В. Янулявичюс.

По словам В. Янулявичюса, на встрече шла речь и о повышении квалификации и переквалификации тех работников, специальности которых сейчас не так актуальны. По его словам, с премьером договорено проводить регулярные встречи ежемесячно.

Также на встрече обсуждалось, как сделать более привлекательным климат для инвесторов в Литве.

Кроме того, Литовский предпринимательский совет предлагает отложить уплату налога на прибыль тем, кто инвестирует в высокие технологии, роботизацию и автоматизацию.