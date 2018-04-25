default image
Жители Греции протестуют против решения правительства строить центры для мигрантов

Подробнее...
default image
Zalgiris не меняет планов на матч с миланским клубом: будет играть при полной арене

Подробнее...
default image
В Южной Корее рекордный прирост зараженных коронавирусом

Подробнее...
default image
В Пентагоне считают, что войска на западе РФ превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике

Подробнее...
default image
Экстремальная ситуация может означать и ограничения и льготы для бизнеса

Подробнее...
default image
Коронавирус:Саудовская Аравия ввела запрет на въезд паломников

Подробнее...
default image
Клиника Сантарос ограничивает запланированные операции и прием пациентов

Подробнее...
default image
В Европе усиливают меры по сдерживанию COVID-19

Подробнее...
default image
Минздрав Германии объявил, что в стране началась эпидемия COVID-19

Подробнее...
default image
Есть опасения в связи с внедряемой в Каунасе системой видеонаблюдения

Подробнее...
default image
Коронавирус обнаружен в новых странах

Подробнее...
default image
Состояние богатейших людей мира сократилось за день на 139 млрд долларов

Подробнее...
default image
Г. Науседа о критике переговоров по бюджету ЕС: один работает, а пять смотрят и объясняют

Подробнее...
default image
Оперативный центр экстремальных ситуаций обсудит меры против коронавируса

Подробнее...
default image
Финляндия примет до 175 беженцев из лагерей на Кипре, Греции, Италии и Мальте

Подробнее...
default image
В Великобритании запретят топить камины углем и дровами

Подробнее...
default image
Меньше всего средств ЕС инвестировали Минэнергетики и МВД Литвы

Подробнее...
default image
Чтобы совладать с угрозой коронавируса, в Литве объявлена экстремальная ситуация

Подробнее...
default image
"Жальгирис" призывает болельщиков миланского клуба не ехать на матч

Подробнее...
default image
Уволен с должности глава Каунасской полиции Дарюс Жукаускас

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Южной Корее рекордный прирост зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Южной Корее зафиксировано беспрецедентное увеличение числа зараженных коронавирусом COVID-2019 – 505 случаев. Их общее число достигло 1766, сообщает Ренхап со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в четверг, 27 февраля.

Отмечается, что 422 новых случаев заболевания приходится на город Тэгу – в 300 км к юго-востоку от Сеула.

При этом почти половина подтвержденных случаев COVID-2019 в Тэгу связаны с религиозной организации Shincheonji. Сейчас власти проверяют более 210 тыс. членов организации на предмет наличия коронавируса.

Между тем, в Южной Корее зафиксированы 717 случаев COVID-2019, при которых еще неясен путь передачи вируса. Растет число спорадических случаев инфицирования коронавирусом по стране.

реклама

При этом, как отметил KCDC, лишь 2,1% – 33 случая заболевания в Южной Корее COVID-2019 – связаны с людьми, которые недавно вернулись в Южную Корею из-за рубежа.

Южнокорейские власти пока что ограничились запретом на прибытие иностранцев лишь из китайской провинции Хубэй – эпицентра распространения коронавируса. Однако петиция с требованием к президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину распространить этот запрет на остальные провинции КНР уже набрала более миллиона голосов. Также авторы петиции предлагают отправить в отставку президента Южной Кореи за его неспособность принять эффективные меры как для предотвращения проникновения инфекции в страну, так и по сдерживанию коронавируса.

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600