В Южной Корее рекордный прирост зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Южной Корее зафиксировано беспрецедентное увеличение числа зараженных коронавирусом COVID-2019 – 505 случаев. Их общее число достигло 1766, сообщает Ренхап со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в четверг, 27 февраля.

Отмечается, что 422 новых случаев заболевания приходится на город Тэгу – в 300 км к юго-востоку от Сеула.

При этом почти половина подтвержденных случаев COVID-2019 в Тэгу связаны с религиозной организации Shincheonji. Сейчас власти проверяют более 210 тыс. членов организации на предмет наличия коронавируса.

Между тем, в Южной Корее зафиксированы 717 случаев COVID-2019, при которых еще неясен путь передачи вируса. Растет число спорадических случаев инфицирования коронавирусом по стране.