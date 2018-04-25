В Южной Корее рекордный прирост зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Южной Корее зафиксировано беспрецедентное увеличение числа зараженных коронавирусом COVID-2019 – 505 случаев. Их общее число достигло 1766, сообщает Ренхап со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в четверг, 27 февраля.
Отмечается, что 422 новых случаев заболевания приходится на город Тэгу – в 300 км к юго-востоку от Сеула.
При этом почти половина подтвержденных случаев COVID-2019 в Тэгу связаны с религиозной организации Shincheonji. Сейчас власти проверяют более 210 тыс. членов организации на предмет наличия коронавируса.
Между тем, в Южной Корее зафиксированы 717 случаев COVID-2019, при которых еще неясен путь передачи вируса. Растет число спорадических случаев инфицирования коронавирусом по стране.
При этом, как отметил KCDC, лишь 2,1% – 33 случая заболевания в Южной Корее COVID-2019 – связаны с людьми, которые недавно вернулись в Южную Корею из-за рубежа.
Южнокорейские власти пока что ограничились запретом на прибытие иностранцев лишь из китайской провинции Хубэй – эпицентра распространения коронавируса. Однако петиция с требованием к президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину распространить этот запрет на остальные провинции КНР уже набрала более миллиона голосов. Также авторы петиции предлагают отправить в отставку президента Южной Кореи за его неспособность принять эффективные меры как для предотвращения проникновения инфекции в страну, так и по сдерживанию коронавируса.korrespondent.net
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