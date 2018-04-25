Экстремальная ситуация может означать и ограничения и льготы для бизнеса

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Объявленная в среду в связи с угрозой коронавируса экстремальная ситуация на государственном уровне в Литве может означать для бизнеса и ограничения, и льготы при выполнении обязательств, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios.

«Все будет зависеть от того, какой будет принят план управления экстремальными ситуациями», – сказал партнер профессионального объединения адвокатов Walless Вайдотас Пуклявичюс.

По его словам, могут появиться ограничения в проведении массовых мероприятий, а бизнес-субъекты этой сферы могли бы опираться на обстоятельство непреодолимой силы и снизить свою ответственность перед другими сторонами договора.

BNS сообщало, что в четверг на первое заседание собирается литовский Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций. На нем центр обсудит меры против коронавируса.