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TOP,Бизнес,Новости

Экстремальная ситуация может означать и ограничения и льготы для бизнеса

Nuotrauka www.pixabay.com

Объявленная в среду в связи с угрозой коронавируса экстремальная ситуация на государственном уровне в Литве может означать для бизнеса и ограничения, и льготы при выполнении обязательств, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios. 

«Все будет зависеть от того, какой будет принят план управления экстремальными ситуациями», – сказал партнер профессионального объединения адвокатов Walless Вайдотас Пуклявичюс.

По его словам, могут появиться ограничения в проведении массовых мероприятий, а бизнес-субъекты этой сферы могли бы опираться на обстоятельство непреодолимой силы и снизить свою ответственность перед другими сторонами договора. 

BNS сообщало, что в четверг на первое заседание собирается литовский Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций. На нем центр обсудит меры против коронавируса. 

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Правительство Литвы, объявившее в среду экстремальную ситуацию, создало этот центр, его главой назначен министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис накануне отмечал, что объявление экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определённых государств или регионов в Литву и из неё.

В данный момент МИД уже представил рекомендации не ездить в некоторые регионы Китая, Италии, Южной Кореи. 

Замещавший премьера Саулюса Сквернялиса министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в среду сказал, что у центра также будет возможность оценить необходимость ограничения полетов, возобновления проверки на внутренних границах Шенгена, однако в этом, по словам министра, потребности пока нет.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус распространился уже на 30 стран,  число заразившихся новым вирусом COVID-19 в мире превысило 80 тысяч, умерло почти 2,7 тыс. человек.

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