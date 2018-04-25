Коронавирус:Саудовская Аравия ввела запрет на въезд паломников

Фото pixabay.com

Власти Саудовской Аравии временно запретили въезд паломникам, которые хотят посетить святые места в городах Мекка и Медина. Об этом сообщил МИД королевства в четверг, 27 февраля.

Отмечается, что эта мера связана с необходимостью предотвратить завоз коронавируса COVID-19 в страну.

Также временно запрещен въезд в королевство по туристическим визам для граждан стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса и в которых есть риск его дальнейшего распространения.

Кроме того, власти ограничили въезд и выезд в страну для сограждан и жителей стран-участниц Совета сотрудничества стран Персидского залива.