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В.Зеленский и Г.Науседа обсудят отношения Украины с ЕС и НАТО

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский обсудят в среду отношения Украины с Европейским союзом (ЕС), НАТО и предстоящие мирные переговоры в восточной части страны.

В ходе встречи лидеры также обсудят вопросы двусторонних отношений, безопасности и реформы в Украине.

«Наша цель — услышать от президента В.Зеленского, каким будет его дальнейший курс», — сказала в преддверии визита президента Украины Аста Скайсгирите, советник по вопросам внешней политики Г. Науседы.

Литва является одним из наиболее активных  сторонников Украины в международном сообществе, оказывая гуманитарную и военную поддержку стране и помогая реструктуризировать некоторые сферы государственного сектора.

В июле следующего года в Вильнюсе состоится конференция по реформам Украины, цель которой — стремиться объединить усилия международного сообщества для поддержки Киева.

В.Зеленский в Вильнюсе побывает в других институтах власти, примет участие в открытии Литовско-Украинского бизнес-форума, почтит память литовских борцов за свободу на Антакальнисском кладбище и возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

На востоке Украины с 2014 года существует конфликт между силами Киева и поддерживаемыми Россией сепаратистами, в результате которого погибли более 13 000 человек.

Ожидается, что лидеры Украины, России, Франции и Германии 9 декабря в Париже встретятся на переговорах о мире на Донбассе.

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