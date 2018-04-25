На рождественской ярмарке Страсбурга усилят меры безопасности

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Бельгийский телеканал RTBF сообщает, что в нынешнем году на рождественской ярмарке в Страсбурге будут приняты беспрецедентные меры безопасности.

Решение принято после прошлогоднего террористического акта, жертвами которого стали пять человек и ещё десять получили ранения: 11 декабря 2018 года вооруженный исламист напал на посетителей базара.

В нынешнем году рождественская ярмарка в Страсбурге отметит юбилей — она проводится уже 450 лет подряд. Ярмарка считается одной из самых красочных во Франции. Власти города пообещали предпринять многократно усиленные меры безопасности: к охране правопорядка привлекут мобильные бригады сотрудников силовых ведомств, как в униформе, так и в гражданской одежде; усилят досмотр посетителей на КПП, устроенных на подходах к центру города; возведут сооружения, препятствующие тарану тяжёлыми автомобилями.

В этом году 11 декабря на ярмарке пройдёт День памяти жертв теракта 2018 года.