Решение Верховного суда негативно повлияет на борьбу с коррупцией

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Руководитель Службы спецрасследований (ССР) Жидрунас Барткус во вторник предупредил, что распоряжение Верховного суда, ограничивающее возможности проводить обыски у судей, будет мешать расследованию коррупции.

Об этом он сказал после решения коллегии семи судей о том, что обыски у судей могут проводиться только с разрешения сейма или президента, либо, если судью застанут за совершением преступления.

В понедельник Верховный суд (ВС) заявил, что личный обыск и обыск «по сути, означают ограничение свободы такого лица». Конституция запрещает ограничения свободы судьи без согласия сейма, а в период между парламентскими сессиями – без согласия президента.

Хотя ВС высказался только в отношении судей, адвокаты которых заявили, что этот прецедент может быть актуальным и в отношении членов сейма.

Ж. Барткус во вторник сказал BNS, что «после этого решения, при расследовании коррупции на высшем уровне, на практике встречаются ситуации, когда правоохранительные органы попросту не смогут провести часто требующееся процессуальное действие – обыск, только по причине практической не реализуемой правовой процедуры».

«Таким образом, это решение негативно повлияет на борьбу с коррупцией», – сказал глава ССР.

Такой же позиции придерживается и прокуратура – прокурор Генпрокуратуры Гинтарас Ясайтис в жалобе Верховному суду писал, что требование получения согласия сейма и президента на обыски может гарантировать «судье абсолютную неприкосновенность».

В решении ВС, которое так долго ждали, суд заявил, что два года назад Вильнюсский окружной суд «признал незаконными обыски, проведенные у судьи Рамунаса Антанавичюса, а полученные в их ходе данные несоответствующими (…) требованиям, выдвигаемым к доказательствам».

ВС акцентировал, что иммунитет необходим для обеспечения прав и независимости судей, их защиты от влияния прочих органов власти и должностных лиц.

«(…) При применении меры процессуального насилия в досудебном расследовании – обыска и личного обыска необходимо согласие компетентного ведомства (за исключением случаев, когда судью застают за совершением преступной деятельности), поскольку проведение как обыска, так и личного обыска, ограничивает права лица, в отношении которого эти процессуальные действия выполняются», – говорится в распоряжении.

Судью Каунасского окружного суда Р. Антанавичюса обвиняли в том, что в июне 2017 года он дал судье Мажейкяского районного суда Миндаугасу Клеменасу 600 евро взятки за то, чтобы последний сократил срок лишения водительских прав.

Это решения суда не должно повлиять на дело о судебной коррупции, поскольку в нем обыски у восьми судей были проведены с согласия бывшей тогда президентом Дали Грибаускайте.

Однако адвокаты могут попытаться ссылаться на него в деле о политической коррупции, в котором были проведены обыски у бывших тогда членами сейма Элигиюса Масюлиса и Витаутаса Гапшиса без лишения их депутатской неприкосновенности.

Положения Конституции о запрете на ограничения свобод членов сейма и судей очень схожи.

«По моему мнению, положения Конституции, устава сейма, закона о судьях в отношении иммунитета членов сейма и судей должны разъясняться и применяться одинаково», – сказал BNS адвокат В. Гапшиса Саулюс Юзуконис.

Председатель отдела уголовных дел ВС Аурелиюс Гутаускас в комментарии BNS подчеркнул, что в этом деле образовался прецедент, который связям «с иными ограничениями свободы» лишь судьи.

«Никакие другие аспекты ограничения в отношении лиц, среди них – прочих субъектов с конституционным статусом, в этом деле не рассматривались, по ним не высказывались», – сказал А. Гутаускас.

Он также отметил, что по закону «суды связаны только правилами трактовки права, сформулированными в аналогичных или по существу похожих делах».