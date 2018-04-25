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Сегодня в Вильнюсе намечается акция протеста перевозчиков

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Сегодня в Вильнюсе намечается акция протеста перевозчиков

Фото BFL/Рядаса Вилимаса

 Сегодня члены Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava проведут в Вильнюсе акцию протеста. Ее цель — обратить внимание на решение властей увеличить налогообложение командировочных водителей. 

В октябре правительство решило, что суточные командированных работников с января следующего года не будут облагаться налогом, если их зарплата составляет 1,65 минимальной месячной зарплаты (ММЗ). Сейчас применяется коэффициент в 1,3 ММЗ.

Представители Linava добиваются того, чтобы коэффициент не повышался. Они заверяют, что по этой причине компании начнут массово банкротиться и переводить бизнес за границу.

«Для нас, представителей малого бизнеса, это последняя возможность призвать властей опомниться и отозвать решения, который попросту похоронят мелких перевозчиков», – отмечает в пресс-релизе генеральный секретарь Linava Мечиславас Атрошкявичюс.

Перевозчики утверждают, что решение о повышении коэффициентов принято в тот момент, когда в  Евросоюзе решается вопрос Пакета мобильности, который, по утверждению перевозчиков, лишь ослабит их конкурентоспособность в Европе. 

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