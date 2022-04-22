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Как сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба, в Литве проходит весенняя вакцинация диких животных от бешенства.

Намечено разбросить 505 тыс. приманок с вакциной над площадью 20,4 тыс. кв. км – над территорией, граничащей с Польшей и Беларусью.

При благоприятных погодных условиях этап весенней вакцинации диких животных от бешенства планируется завершить до конца июня.

Исследования, проведенные Национальным институтом оценки пищевых и ветеринарных рисков, подтверждают, что приманки с вакциной соответствуют всем стандартам безопасности, не представляют опасности для здоровья человека или животных.

По словам специалистов Государственной продовольственно-ветеринарной службы, если приманки будут найдены возле жилых домов, необходимо сообщить об этом территориальным подразделениям службы – специалисты приедут и соберут приманки.

Если приманку съел домашний питомец, рекомендуется в течение нескольких дней понаблюдать за его состоянием и проконсультироваться с ветеринаром, так как у домашних животных могут возникнуть осложнения из-за передозировки.

Вакцинация диких животных проводится в Литве с 2006 года, и случаев бешенства в стране практически нет. Однако в соседних странах — Беларуси, России, Украине, Польше — бешенство широко распространено как среди домашних, так и среди диких животных, поэтому остается риск попадания зараженных диких животных в Литву из соседних стран.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ