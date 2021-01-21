Вакцины от COVID-19 будет развозить другое предприятие

Nuotrauka kaunopoliklinika.lt

После того, как был временно приостановлен договор с компанией Sotus derlius о доставке вакцины от COVID-19 лечебеным учреждениям страны, доставкой вакцин будет заниматься другое предприятие – Armila.

Об этом в среду информировал BNS Центр по вопросам экстремальных для здоровья ситуаций (ЦЭЗС).

Компания Armila позиционирует себя как одну из крупнейших международных фармацевтических компаний, основная сфера деятельности которой — оптовая торговля фармпродукцией для аптек и больниц.