Вакцины от COVID-19 будет развозить другое предприятие

После того, как был временно приостановлен договор с компанией Sotus derlius о доставке вакцины от COVID-19 лечебеным учреждениям страны, доставкой вакцин будет заниматься другое предприятие – Armila.
Об этом в среду информировал BNS Центр по вопросам экстремальных для здоровья ситуаций (ЦЭЗС).
Компания Armila позиционирует себя как одну из крупнейших международных фармацевтических компаний, основная сфера деятельности которой — оптовая торговля фармпродукцией для аптек и больниц.
Договор стоимостью 462 тыс. с компанией Sotus derlius на этой неделе был временно остановлен с учетом обстоятельств, когда были установлены колебания температур при доставках вакцины.
На прошлой неделе прививки вакциной BioNTech и Pfizer из одной партии в Каунасском и Паневежском регионах были приостановлены, так как при транспортировке вакцины могла быть не обеспечена нужная температура.
В партии было около 4,7 тыс. доз вакцины.
Sotus derlius выиграла конкурс ЦЭЗС на доставку вакцины, однако эту партию вакцины доставил субподрядчик — предприятие Radusa.