Валенсия стала лучшим городом для экспатов

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Агентство InterNations провело исследование и составило рейтинг из 50 городов мира, являющихся лучшими для иностранных специалистов (экспатов).

Лидирует в этом списке Валенсия, третий по величине город Испании. В этом городе респонденты отметили систему общественного транспорта, возможности для занятия спортом, безопасность.