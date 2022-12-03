Валенсия стала лучшим городом для экспатов

Агентство InterNations провело исследование и составило рейтинг из 50 городов мира, являющихся лучшими для иностранных специалистов (экспатов).
Лидирует в этом списке Валенсия, третий по величине город Испании. В этом городе респонденты отметили систему общественного транспорта, возможности для занятия спортом, безопасность.
Второе место принадлежит Дубаю (ОАЭ), а третье — Мехико (Мексика).
Аутсайдерами рейтинга стали Йоханнесбург, Каир и Куала-Лумпур.
Рейтинг InterNations составляется на основе опроса около 12 000 респондентов из 180 стран, работающих за границей.tourister.ru