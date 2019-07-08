Вавилон включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Автор: U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 1st Class Arlo K. Abrahamson. — This Image was released by the United States Navy with the ID, Общественное достояние, Ссылка

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Древний город Вавилон, расположенный на территории современного Ирака, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, сообщается в Twitter организации.

Ирак в течение практически трех десятилетий прилагал усилия, чтобы Вавилон был внесен в список ЮНЕСКО.

Вавилон — один из городов Древней Месопотамии, располагавшийся в исторической области Аккад. Он был важным политическим, экономическим, культурным и религиозным центром Древнего мира.

Древний город был столицей двух выдающихся царей древности — Хаммурапи (1793-1750 до н.э.), который ввел один из самых первых в мире свод законов, и Навуходоносора (605-562 до н.э.), создавшего Висячие сады Вавилона, считающиеся одним из семи чудес Света.

В настоящее время руины города расположены в 90 км к югу от Багдада. Территория руин составляет 10 кв. км. Были проведены археологические раскопки лишь 15% от общей территории.

Вавилон был объявленный археологическим памятником в 1935 году.