Важная для Каунаса сессия ЮНЕСКО в России отложена на неограниченное время

Планировавшееся в июне в российском городе Казани заседание Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО отложено на неограниченный срок.

Это заседание было важно для Каунаса, так как на нем должна была рассматриваться заявка о включении архитектуры модернизма города в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Поступила информация, что 45-я сессия Комитета Всемирного наследия будет отложена без каких-либо официальных объяснений, не говоря уже о дате и месте», — сказал BNS министр культуры Симонас Кайрис.

Министр иностранных дел Габриэлюc Ландсбергис подтвердил, что о решении отложить сессию членов Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО уведомила сама Россия.

Литва и другие страны активно добивались переноса заседания в России и в коридорах Евросоюза, и в формате ЮНЕСКО.

«Я думаю, что они (Россия — BNS) прекрасно следят за ситуацией, многие страны точно бы не участвовали», — сказал Кайрис.

Ландсбергис, со своей стороны, заявил, что перенос сессии «может означать стремление России провести сессию Комитета Всемирного наследия в России во второй половине года».

«Поэтому позиция Литвы заключается в том, что поправшая стандарты цивилизованного мира и уничтожающая культурное наследие в Украине Россия должна быть исключена из председателей Комитета Всемирного наследия, а для проведения сессии комитета должно быть назначено другое место. Мы будем добиваться этого через наших дипломатов», — сказал BNS Ландсбергис.

По словам Кайриса, пока неизвестно, когда и где может состояться встреча, но она должна быть организована в этом году.

Ранее министр говорил, что Литва «не видит смысла» участвовать во встрече, если она будет проходить в России.

«Я говорил, что если бы сессия все-таки состоялась в Казани и Каунас был объявлен объектом ЮНЕСКО, нам было бы трудно представить себе такое объявление и это было бы абсурдом. Будем надеяться, что теперь это вернется в рамки здравого смысла», — сказал Кайрис.

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