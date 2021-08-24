Важно создавать новую миграционную политику Европы – Г. Ландсбергис

«Мы договорились, что вместе будем создавать новую европейскую миграционную политику, которая поможет как Литве, так и другим странам, которые в будущем, без сомнения, столкнутся с похожими кризисами», — добавил он.

Необходимость внесения изменений в правовую систему ЕС по вопросам миграции подчеркнула и А. Билотайте.

«Странам должно быть создано условие быстро реагировать и защищать свою национальную безопасность», — заявила она.

Не менее важна, по мнению министра внутренних дел А. Билотайте, финансовая помощь ЕС в сооружении физического барьера на границе с Беларусью.

Австрия: мы не позволим Беларуси влиять на политику ЕС

Австрийские политики в Литве интересовались миграционными потоками из Беларуси. Австрия передала Литве модульные контейнеры для размещения мигрантов.

«Сегодня мы можем радоваться тому, что у нас есть помощь австрийских полицейских, у нас есть и контейнеры, и техническая помощь из Австрии, и на самом деле это было одно из первых государств, которое активнее, заметнее других отозвалось на просьбу Литвы о помощи», – сказал Г. Ландсбергис.

Министр ИД Австрии Александр Шалленберг сказал, что авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко поступает цинично, пользуясь людьми, желающими приехать в Европу.

«Нам сегодня нужно смотреть, как нам всем вместе с этим циничным поведением третьих государств поступать и вести себя. Воспользоваться мигрантами и превратить (их) в оружие – циничное поведение А. Лукашенко. Всем ясно, что мы, как государства ЕС, должны говорить в унисон. Мы должны защитить внешние границы ЕС и сотрудничать все вместе», – сказал австрийский министр.

Он также призвал говорить со странами происхождения и транзита мигрантов, так как случай, когда состоялись переговоры с Ираком, показал, что это успешная тактика.

Глава внутриполитического ведомства Австрии Карл Нехаммер сказал, что ЕС не позволит третьим странам шантажировать себя нелегальными мигрантами.

«Мы не позволим таким образом влиять на политику ЕС. Беларусь таким образом, пользуясь страданиями людей, пытается повлиять на политику ЕС», – сказал он.

Австрийский министр поблагодарил Литву за охрану границы, подчеркнув, что охрана границы Литвы в данном случае означает и охрану границы Австрии.

«Мы в ЕС будем искать стратегического партнерства, чтобы ясно показать Еврокомиссии (ЕК), что надежная охрана внешних границ ЕС, быстрое рассмотрение прошений искателей убежища, быстрое возвращение – эти сигналы, чтобы избежать нелегальной миграции, лучше, чем говорить о запрете полетов», – сказал К. Нехаммер.

Делегация посетила Падварёнисскую погранзаставу, участок границы, лагерь для мигрантов, оборудованный на территории Училища пограничников в Мядининкай.

В этом году в Литву через границу с Беларусью уже попало более 4,1 тыс. мигрантов.

Литовские должностные лица называют возросший поток миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

Также принято решение разворачивать пытающихся нелегально пересечь границу лиц, что заметно уменьшило потоки мигрантов.