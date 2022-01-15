Великобритания и ЕС вернутся к переговорам по североирландскому протоколу

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Великобритания и Евросоюз проведут новый раунд переговоров по североирландскому протоколу. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Двухдневные дискуссии пройдут в Чевенинг-хаус — загородной резиденции главы Форин оффиса Лиз Трасс под Лондоном. Британскую делегацию возглавит Трасс, а европейскую — замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

Встреча с Шефчовичем станет для Трасс первой с того момента, как в декабре прошлого года в дополнение к своей должности главы министерства иностранных дел она была назначена главным переговорщиком с ЕС по североирландскому протоколу. Это произошло после того, как предыдущий спецпредставитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост внезапно объявил о своей отставке. Он дал понять, что причиной этого решения стало несогласие с внутриполитическими приоритетами правительства.

По итогам последнего раунда переговоров, завершившегося в конце прошлого года, Великобритания и Евросоюз информировали, что достигли определенного прогресса на переговорах, касающихся североирландского протокола, заключенного в рамках выхода королевства из состава ЕС, однако пока так и не могут прийти к компромиссу даже по наиболее важным вопросам.

В опубликованном в преддверии встречи сообщении глава британской дипломатии призвала Брюссель продемонстрировать на переговорах прагматичный подход. «Необходимо заключить соглашение, которое защитит мир в Северной Ирландии, защитит наш союз и сохранит целостность Великобритании и ЕС. Но это потребует прагматичного подхода со стороны ЕС», — сказала она. Со своей стороны Трасс пообещала представить «практические и разумные решения», которые помогут «согласовать план для интенсивных дискуссий».

«На ЕС лежит ясное обязательство помочь устранить бесчисленное количество проблем, вызванных протоколом, и защитить соглашение Страстной пятницы. Учитывая, что обе стороны верят в свободу и демократию, мы должны быть в состоянии достичь соглашения, которое будет результативным для Северной Ирландии и позволит нам использовать всецело потенциал наших отношений», — подчеркнула глава Форин оффиса.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года между сообществом и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию, которая является страной Евросоюза. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

Британские эксперты опасаются, что трудности с имплементацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе. На фоне недовольства положениями протокола со стороны лоялистов, выступающих за тесную связь с Лондоном, первый министр региона Арлин Фостер в июне была вынуждена подать в отставку. В начале апреля прошлого года в ряде городов Северной Ирландии прошли акции протеста против протокола, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией.