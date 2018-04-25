Великобритания первой одобрила вакцину от коронавируса

Британия дала разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, на своей территории, сообщается на сайте BioNTech.
Это первая страна, которая одобрила вакцину Pfizer и BioNTech для использования.
Кампания вакцинации может стартовать в ближайшие дни, в первую очередь в ней примут участие люди из групп риска.
«Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели. Национальная служба здравоохранения (NHS) имеет многолетний опыт в реализации крупномасштабных программ вакцинации и приступит к их обширной подготовке, чтобы обеспечить уход и поддержку всем, кто имеет право на вакцинацию», — сказано в заявлении.
Британский регулирующий орган, MHRA, заявляет, что прививка, которая должна обеспечивать до 95% защиты от заболевания COVID-19, «безопасна для развертывания», отмечает при этом ВВС.
Великобритания уже заказала 40 миллионов доз — этого достаточно, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек по две прививки для каждого. Вскоре должно появиться около 10 миллионов доз, а первые дозы прибудут в Великобританию в ближайшие дни, отмечает агентство.
Как сообщалось, американскую вакцину от коронавируса Pfizer начали доставлять на склады в США и Европе, тогда как препарат AstraZeneca намерены протестировать повторно из-за сомнений в его эффективности.korrespondent.net