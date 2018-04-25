Госконтроль: помощь получили и не пострадавшие от кризиса предприятия

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Госконтроль сообщает, что предназначенную для пострадавшего от коронавируса бизнеса финансовую помощь государства через учреждение Invega получили и некоторые предприятия, которые Государственная налоговая инспекция (ГНИ) идентифицировала, как не пострадавашие от кризиса.

Опираясь на данные Службы спецрасследований (ССР), Госконтроль признает, что предприятия могут быть признаны по-разному пострадавшими от кризиса, однако недостаточный обмен информацией повышает риск необоснованного выделения финансовой помощи.

В частности, некоторые предприятия сокращали число работников, чтобы получить субсидии, предназначенные для самых малых предприятий, говорится в обнародованном во вторник отчете об управлении кризисом с COVID-19 и экстремальной ситуацией.