Великобритания запрещает импорт из России золота, угля и нефти

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Великобритания решила ввести в августе запрет на импорт из России угля, а в конце декабря — на импорт нефти, сообщает в четверг Даунинг-стрит.

«Принимается поправка, которая запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и золота. Также запрещается напрямую или косвенным образом совершать покупку, поставки этих товаров», — говорится в опубликованных в четверг разъяснениях.