Венгрия наделяет премьера расширенными правами

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Вчера законодательный орган Венгрии принял законопроект, наделяющий правительство премьер-министра Виктора Орбана расширенными полномочиями на время действия в стране режима чрезвычайного положения (ЧП).

Как передает АЗЕРТАДЖ, режим ЧП был объявлен в стране еще 11 марта, и связан с пандемией коронавируса.

Согласно новому закону, глава правительства будет иметь право управления страной с помощью указов и декретов, а правительство сможет продлевать режим ЧП на неопределенный срок без голосования в парламенте. Кабмин сможет приостанавливать исполнение определенных законов на время ЧП.