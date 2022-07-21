Венгрия не против транзита оружия — замглавы МИД

«Мы поражены событиями, которые здесь происходят, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе ощутили, что это такое противостояние этой огромной восточной стране”, — отметил он.

Также Мадьяр заявил, что Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря. Кроме того, венгерская делегация предложила помочь в лечении гражданских и военных в своих медучреждениях, а также заверила в готовности предоставить 1 000 стипендий для украинцев в своих университетах.

Ранее сообщалось, что Венгрия решила не участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.

Напомним, Будапешт подготовился к различным вариантам развития событий в связи с российским вторжением. Однако венгерское правительство хочет, что их страна оставалась в стороне от этого конфликта.