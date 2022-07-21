Венгрия не против транзита оружия — замглавы МИД

Заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Венгрия готова пропускать через свою территорию всю помощь, которую оказывают другие страны Украине, в том числе и военную. Об этом сообщает Львовский горсовет.
По словам Мадьяра, Венгрия не будет поставлять своего оружия, однако третьи страны могут пользоваться ее территорией для поставок оружия в Украину.
«Мы поражены событиями, которые здесь происходят, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе ощутили, что это такое противостояние этой огромной восточной стране”, — отметил он.
Также Мадьяр заявил, что Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря. Кроме того, венгерская делегация предложила помочь в лечении гражданских и военных в своих медучреждениях, а также заверила в готовности предоставить 1 000 стипендий для украинцев в своих университетах.
Ранее сообщалось, что Венгрия решила не участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.
Напомним, Будапешт подготовился к различным вариантам развития событий в связи с российским вторжением. Однако венгерское правительство хочет, что их страна оставалась в стороне от этого конфликта.korrespondent.net