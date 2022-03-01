Венгрия не разрешит транзит оружия для Украины

Власти Венгрии не только не помогут Украине с поставками летального оружия, но и не разрешат его транзит через свою территорию. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters во вторник, 28 февраля.

«Причина принятия этого решения состоит в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий, и мы должны обеспечить безопасность Венгрии чтобы мы не втягивались в эту войну», – сказал Сийярто после встречи с главой МИД Косово Доникой Герваллой.

Накануне Россия пригрозила уничтожать транспорты с оружием для Украины. Как только машина с военным грузом будет попадать на территорию Украины, будет проводиться «демилитаризация», зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.