Венгрия станет морской державой без своего моря

Фото Правительство Венгрии

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Венгрия собирается создать в итальянском Триесте свою портовую и логистическую базу площадью 32 гектара, которая после ее реализации станет выходом страны к мировому океану.

Данный проект направлен на создание инфраструктуры, позволяющей венгерским компаниям получить доступ к морю по автомобильным или железнодорожным путям в течение 24 часов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на венгерские СМИ, о планах создать порт и логистическую базу в Триесте, для того чтобы венгерский бизнес, экспортирующий за рубеж, мог осуществлять поставки быстро и без помех, заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.

Он сообщил, что договор купли-продажи может быть подписан в ближайшее время. Ориентировочная стоимость проекта составляет от 60 до 100 млн евро.

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