Венгрию предлагают исключить из ЕС

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В Люксембурге выступили с инициативой провести референдум относительно дальнейшего членства Венгрии в ЕС. Такое предложение озвучил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в комментарии немецкому изданию Der Spiegel.

«Следует провести референдум в ЕС по вопросу, хотите ли вы терпеть Орбана в ЕС. Я убежден, что результат будет — решительно нет», — сказал Ассельборн.

Референдумов в масштабах ЕС пока не существует, но, по мнению Ассельборна, следует подумать об их внедрении.

«Тогда бесконечные дебаты о многочисленных процессах ЕС против венгерского правительства — включая процедуру седьмой статьи для лишения их права голоса в ЕС — закончились бы одним махом», — добавил министр.

Ранее власти Венгрии инициировали референдум о защите детей на фоне требований Европейского Союза изменить недавние поправки в законы об образовании и защите детей, связанные с запретом ЛГБТ-тематики.